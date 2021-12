Bücherei öffnet erst wieder am 6. Januar

Heppenheim. Die Stadtverwaltung Heppenheim hat die Schließzeiten für Weihnachten und den Jahreswechsel mitgeteilt. Die Dienststellen der Stadtverwaltung Heppenheim sind am Freitag, 24. Dezember (Heiligabend), und am Freitag, 31. Dezember (Silvester), geschlossen.

Die Stadtbücherei Heppenheim ist ab dem 23.12. (Donnerstag) geschlossen und öffnet wieder am Donnerstag, 6. Januar 2022. Schon jetzt hat sie die Ausleihfrist ihrer Medien verlängert, so dass sich Leser auf Vorrat mit Lesestoff versorgen können. Die Rückgabefristen sind der Schließzeit angepasst. Recherchen, Vorbestellungen und Verlängerungen können über den bibliothekseigenen Online-Katalog WebOPAC (Opac.winbiap.net/heppenheim) vorgenommen werden.

Museum an Feiertagen geeöffnet

Das Museum Heppenheim bleibt am 24. und 31. Dezember geschlossen. An den Weihnachtsfeiertagen (25./26.12.) und am Neujahrstag (1.1.) kann das Museum besucht werden. Die Sonderausstellung „Heppenheim – ein Reiseziel im 19. und 20. Jahrhundert“ ist noch bis zum 23. Januar zu sehen.

Während der Winterpause der Vereine bleibt das Starkenburg-Stadion in der Zeit vom 23. Dezember (Donnerstag) bis einschließlich 2. Januar (Sonntag) für den Sportbetrieb geschlossen. red

