Heppenheim. Am Sonntag, 14. März, werden die Vertreter für die Stadtverordnetenversammlung, die Ortsbeiräte und die Vertreter für den Kreistag gewählt – unter Pandemie-Bedingungen. Die Heppenheimer Stadtverwaltung appelliert dennoch an die Bürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, „möglichst per Briefwahl“.

Die dafür benötigten Unterlagen werden laut Verwaltung nur auf Antrag an die Wahlberechtigten verschickt. Sie können schriftlich (Post/Fax/E-Mail), persönlich (nicht telefonisch) oder online beantragt werden. Interessierte sollten beachten, „dass die Zustellung der Briefwahlunterlagen rund eine Woche in Anspruch nehmen kann“ – und sich entsprechend beeilen. Die Antragsfrist für die Briefwahl – entscheidend ist der Eingang des Antrags oder die persönliche Beantragung im Briefwahlbüro im Rathaus – endet am Freitag, 12. März, um 13 Uhr.

Und es werden noch mehr

Wie Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) berichtet, zeichnet sich schon jetzt in der Kreisstadt ein „Briefwahl-Rekord“ ab. Vor Wochenfrist hatten bereits rund 6000 der insgesamt knapp 20 500 wahlberechtigten Heppenheimer ihre Unterlagen beantragt. Das entspricht einem Anteil von knapp 30 Prozent. Bis zum Ablauf der Antragsfrist rechnet Burelbach noch einmal mit weiteren „rund 1000 Anträgen, sodass letzten Endes ein gutes Drittel diese Möglichkeit nutzen dürfte.“ fran