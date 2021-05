Brettspiele selbst basteln

Heppenheim. Am Sonntag, 16. Mai, findet der Internationale Museumstag statt. Unter dem Motto „Museen inspirieren die Zukunft“ laden deutschlandweit zahlreiche Museen in ihre Häuser ein – egal, ob analog oder digital.

Das Heppenheimer Museum im Kurmainzer Amtshof beteiligt sich daran mit einer Bastelaktion für Kinder, die von zu Hause aus ein eigenes Brettspiel gestalten können. Material und Anleitung hierfür können nach vorheriger Anmeldung in einer Museumstüte im Museum kontaktlos abgeholt werden.

Eine Anmeldung ist per E-Mail an museum@stadt.heppenheim.de noch am heutigen Freitag, 7. Mai, möglich. red