Brennender Einkaufswagen in den Heppenheimer Weinbergen

Heppenheim. Der Brand eines Einkaufswagens "In den Langen Lauben" hat am Freitagabend (4.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 21 Uhr wurde die Polizei über den Brand in den Weinbergen informiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den brennenden Einkaufswagen konnte die Feuerwehr Heppenheim schnell löschen. Ersten Ermittlungen zufolge, soll sich eine Gruppe von Jugendlichen dort aufgehalten haben und ein Lagerfeuer gemacht haben. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern weiterhin an. Die Polizei bittet Zeugen, in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.