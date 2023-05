Brand verursacht Staus auf der B460 in Heppenheim

Heppenheim. Der Verkehr staute sich aus Richtung Kirschhausen sowie aus den Richtungen Laudenbach, Bensheim und Lorsch. Um 16.30 Uhr war die Meldung zum Brand bei der Leitstelle eingegangen.

Die Freiwillige Feuerwehr Heppenheim-Mitte war mit 30 Einsatzkräften und Drehleiter am Brandort. Der Schwelbrand in dem Haus an der Stadtmauer war schnell gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Hauseigentümerin kam in einem Hotel unter, das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

„Aufgrund der unklaren Brandursache möglicherweise durch die Stromleitung verursacht, musste die Straße weiterhin gesperrt bleiben, bis der Strom durch die GGEW abgestellt war“, sagte Stadtbrandinspektor Werner Trares. Danach wurde in Richtung Kirschhausen geöffnet. „Es musste erst noch ausgeräumt werden, um etwaige Glutnester zu identifizieren“, sagte Trares. Er rechnete mit einer Öffnung der Bundesstraße auch in Richtung Heppenheim am Abend.

Benachbarte Fachwerkhäuser sind gefährdet

Die Freiwillige Feuerwehr Kirschhausen richtete im Stadtteil eine Umleitung über Sonderbach und die Werkstraße der Granitwerke nach Heppenheim ein. Einige Verkehrsteilnehmer wollten über die Altstadt fahren, mussten aber feststellen, dass der Hintere Graben und der Marktplatz gesperrt sind. Wie der Stadtbrandinspektor erklärte, bleibt die Altstadt grundsätzlich außen vor, um keine Fußgänger zu gefährden.

Außerdem sei bei einem Brand eines Altstadthauses die Gefahr zu groß, dass weitere Fachwerkhäuser in Mitleidenschaft gezogen würden. Außerdem: Würde die Altstadt geöffnet und es käme in der Vorstadt oder Kirschhausen zu einem medizinischen Notfall oder einen Verkehrsunfall, dann ginge gar nichts mehr.