Brahms-Chormusik in kleiner Besetzung in Heppenheim

Heppenheim. Auch mit kleiner Besetzung große Musik machen, so könnte das Motto des Brahms-Projektes lauten, das am Sonntag, 21. November, 17 Uhr, in der katholischen Kirche Erscheinung des Herrn vier- bis sechsstimmige Chöre von Johannes Brahms aufführen wird. Unter Leitung von Gregor Knop erklingen die Zyklen op. 42 und op. 104 mit Chören wie „Vineta“ und „Waldesnacht“.

14 junge Sängerinnen und Sänger vor allem aus Bensheimer (Jugend-)Chören werden laut Ankündigung Musik voll romantischer Sehnsucht singen. Brahms vertont, wie Töne „Licht in die dunkle Nacht“ bringen können, wie in „Vineta“ der Mythos einer in den Fluten versunkenen Stadt Phantasie und Sehnsucht anregt und wie in der Sage die schöne „Darthula“ betrauert wird.

In den fünf Chorwerken op. 104 geht es um die Liebe und den Herbst, der mit dem Herbst des Lebens assoziiert wird.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Einlass wird nur unter 3G-Voraussetzungen mit entsprechendem Nachweis gewährt. red

