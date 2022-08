Abwechslungsreich gestaltete sich der Tag der Guppys auf dem Tennisplatz des Tennisclubs Blau-Weiß Heppenheim (TCH) an der Lahrbach. Die zehn- oder elfjährigen Ferienspielkinder freundeten sich nicht nur mit dem Tennisschläger an, sie spielten auch Boule. Erstmals beteiligte sich nämlich nicht nur der TCH, sondern auch der Partnerschaftsverein „Heppenheim – Le Chesnay“ an den

...