Boris Tille seit zehn Jahren im Unruhestand

Heppenheim. Eigentlich ist er bereits in Rente, aber von Ruhestand kann bei ihm keine Rede sein – jetzt wurde Boris Tille von seinem Arbeitgeber, der Röhrig Granit GmbH, sogar für sein 25-jähriges Arbeitsjubiläum ausgezeichnet. Wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt, nahm Herr Tille im Jahr 1996 seine Tätigkeit bei der Firma Röhrig auf. Zu Beginn war er für die Produktion an den mobilen Siebanlagen zuständig und später für die Sandtrocknungsanlage. Im Laufe der Jahre war er auch als Großgeräteführer eingesetzt. Seit zehn Jahren ist er bereits Rentner, aber noch weiterhin als Aushilfe beschäftigt. Seine fleißige, ehrliche, höfliche und hilfsbereite Art wird von allen Kollegen und Vorgesetzten sehr geschätzt. In einer Feierstunde wurde im kleinen Kreis seine langjährige Tätigkeit gewürdigt. Das Bild zeigt (v.l.) Jovita Röhrig (Mitglied der Geschäftsleitung), Marco Röhrig (Geschäftsführer), Boris Tille und Claudia Leißler (Personalabteilung). / red

AdUnit urban-intext1