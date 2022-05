Bohrhammer von Gewerbegrundstück in Heppenheim gestohlen

Heppenheim. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Diebe zwischen dem 14. und 28. April im Gewerbegebiet einen Bobcat Bohrhammer im Wert von rund 5000 Euro in Heppenheim gestohlen. Die Täter hatten für die Tat ein Loch in den Maschendrahtzaun zum Gelände der Autowerkstatt in der Benzstraße / Opelstraße geschnitten. Der etwa 150 Kilogramm schwere Bohrhammer wurde im Anschluss durch das Loch gezogen und abtransportiert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06252 / 706-0 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1