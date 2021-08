Blutspendetermin in Laudenbach

Laudenbach. Die Corona-Pandemie stellt die Versorgung mit überlebenswichtigen Blutprodukten immer wieder vor Herausforderungen. Krankenhäuser mussten seit Beginn der Pandemie immer wieder geplante Eingriffe verschieben, um Notfall-Kapazitäten freizuhalten. Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen bittet daher alle gesunden Spendefähigen zur Blutspende am Dienstag, 7. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Bergstraßenhalle in Laudenbach.

Das DRK bittet, nur zur Blutspende zu kommen, wenn sich die potenziellen Spender gesund und fit fühlen. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen kann bei Wohlbefinden am Folgetag der Impfung Blut gespendet werden.

Spendewillige, die innerhalb der letzten zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Info: Terminreservierung im Internet unter: https://terminreservierung.blutspende.de

