Bläserwerkstatt startet neu

Heppenheim. Die Bläserwerkstatt Bergstraße hat nach über neun Monaten Pause wieder die Proben gestartet. Dirigent Sebastian Lastein habe viel Motivation mitgebracht, heißt es in einer Pressemitteilung. Man habe sehr gut gemerkt, dass viel Freude und Hingabe in diesem ersten Probeabend steckte. Auch wenn nicht alle Musiker teilnehmen konnten, sei es wunderschön gewesen, im Freien auf dem Gelände des TC BW Heppenheim eine Möglichkeit gefunden zu haben, sich zum Spiel zu treffen. Alle hoffen auf gutes Wetter in den folgenden Wochen. red

