Bis 15. Dezember in der Siegfriedschule anmelden

Heppenheim. Die Schulgemeinschaft der Siegfriedschule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprachheilförderung) hatte kürzlich interessierte Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sowie Logopäden zu einem Tag der offenen Tür in das im Sommer neu bezogene Schulgebäude in Heppenheim eingeladen. Ziel war es, die Schule und die pädagogische Arbeit vorzustellen und gleichzeitig über das Aufnahmeverfahren zu informieren. Die Besucher hatten die Möglichkeit, in kleinen Gruppen an Führungen durch das Gebäude teilzunehmen, im Unterricht der Vorklasse und der 1. Klasse zu hospitieren und sich über die Schule zu informieren.

Ungeachtet dieser Möglichkeiten wurde deutlich gemacht, dass der erste Ansprechpartner immer die zuständige Grundschule ist, die dann, wenn ein Förderbedarf im Bereich Sprachheilförderung vermutet wird, das zuständige Beratungs- und Förderzentrum kontaktiert. Hervorgehoben wurde, dass der 15. Dezember eines jeden Jahres ein sehr wichtiger Termin ist, da Kinder, die später gemeldet werden, im kommenden Schuljahr nicht in eine Förderschule aufgenommen werden können.

Die Siegfriedschule ist seit Sommer eine Förderschule mit Schwerpunkt Sprachheilförderung. © Siegfriedschule

Das Kollegium und die Kinder der Sprachheilschule hatten sich auf den Tag mit viel Aufwand vorbereitet und konnten den Gästen einen authentischen Einblick in ihre Arbeit geben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Rückmeldungen der Besucher seien durchweg sehr positiv gewesen, die Räumlichkeiten hätten allgemeine Anerkennung gefunden. red