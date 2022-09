Bewerbung um Standplatz

Heppenheim. Die Kreisstadt vergibt den Standplatz für einen Weihnachtsbaumverkauf auf einem Teilbereich des westlichen Europaplatzes (Lorscher Straße/B 460) für drei Jahre (von 2022 bis 2024) neu. Der Standplatz gilt jeweils ab Samstag vor dem ersten Advent bis zum 24. Dezember des Kalenderjahres. Es wird ein privatrechtlicher Nutzungsvertrag geschlossen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Freitag, 30. September. Der Zuschlag erfolgt unter Berücksichtigung von allgemeinen Vergabegrundsätzen an den Meistbietenden in Form der freihändigen Vergabe, heißt es. Bei gleicher Eignung und Angebotshöhe gilt die Reihenfolge des Posteingangs. Die Bewerbung ist schriftlich in einem verschlossenen Umschlag einzureichen. Teilnahmebedingungen und das Formular sind auf der Homepage der Stadt einzusehen. red

