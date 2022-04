Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß in Hemsbach

Hemsbach. Am Samstag, gegen 22.15 Uhr, ist auf der L3110 ein betrunkener 22-jähriger Ford-Fahrer frontal mit einem 49-jährigen Skoda-Fahrer zusammengestoßen, wodurch der 49-Jährige leicht verletzt wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 22-Jährige war auf der L3110 in Richtung Hemsbach unterwegs, als er ein vorausfahrendes Auto überholen wollte, wie die Polizei jetzt berichtet. Dabei fuhr er frontal in den Skoda des 49-Jährigen, welcher auf dem Linksabbiegerstreifen zur A5 in Fahrtrichtung Frankfurt wartete.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Skodas leicht.

Die alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte während der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab ein Ergebnis von 1,96 Promille. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2