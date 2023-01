Betrugsmasche auf Onlineportalen in Weinheim aufgedeckt

Hemsbach. Im Zusammenhang mit einem Vorfall in Hemsbach weist die Polize jetzt auf eine neue Betrugsmasche hin.

Eine 41-Jährige bot zunächst in einer Verkaufsgruppe eines Onlineportals eine Wohnwand zum Preis von 100 Euro an.

Am Dienstag gegen 18 Uhr erkundigte sich ein bislang unbekannter Täter im Onlineportal unter vermutlich falschem Namen, ob diese noch verfügbar sei. Im weiteren Verlauf sicherte er zu, die Wohnwand zu kaufen.

Betrugsversuch erkannt und Anzeige erstattet

Da sie nicht persönlich erscheinen könne, würde am Folgetag ein Bote eines Paketdienstleisters erscheinen, über welchen der gesamte Kauf inklusive Abholung abgewickelt werden soll. Der Kaufpreis in Höhe von 100 Euro würde in bar durch den Boten an die Geschädigte übergeben werden. Die erforderliche "Kurierversicherungsgebühr" in Höhe von 100 Euro ebenfalls.

Die 41-Jährige wurde aufgefordert, die genannte Gebühr zunächst im Voraus zu bezahlen. Hierzu sollte sie über einen Link einen Mastercard-Aufladegutschein erwerben und dem vermeintlichen Käufer zukommen lassen. Die 41-Jährige erkannte den Betrugsversuch und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen hierzu wurden durch das Polizeirevier Weinheim übernommen.