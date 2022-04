Betreuer für die Heppenheimer Ferienspiele gesucht

Heppenheim. Vom 15. bis 27. August veranstaltet die Stadt Heppenheim Ferienspiele für Heppenheimer Kinder und Jugendliche. Für das zweiwöchige Programm sucht die Jugendförderung wieder motivierte Betreuer und Betreuerinnen.

Die Betreuer sollten engagiert, flexibel und belastbar sein sowie idealerweise bereits Erfahrung in der Betreuung von Kindern oder Jugendlichen haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Voraussetzung für die erstmalige Tätigkeit als Betreuer bei den Heppenheimer Ferienspielen ist ein Mindestalter von 16 Jahren sowie die Teilnahme an einem Vorbereitungsseminar.

Der Bewerbungsbogen kann auf der Homepage der Stadt Heppenheim (www.heppenheim.de) heruntergeladen werden. Die Bewerbungsfrist endet am 20. Mai.

Informationen gibt es telefonisch bei der Jugendförderung Heppenheim unter 06252/74258. red