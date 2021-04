Betäubungsmittel und Hanfpflanzen sichergestellt

Hemsbach. Intensive Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach haben am Donnerstag nicht nur zur Sicherstellung von mehreren hundert Gramm Marihuana und zwei Gaspistolen, sondern auch zu einer professionellen Aufzuchtanlage von Cannabis-Pflanzen geführt. Die Beamten hatten den 25-jährigen Tatverdächtigen bereits seit Wochen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz im Visier ihrer Ermittlungen. Am frühen Donnerstagmorgen war es schließlich soweit und die Wohnräume des jungen Mannes in der Müchelner Straße wurden auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses durchsucht. Der Wohnungsinhaber hatte offenbar nicht mit dem Besuch der acht Polizeibeamten gerechnet. Diese fanden in der Wohnung professionelle Gerätschaften zum Anbau von neun Hanfpflanzen. Neben Betäubungsmittel in Form von 900 Gramm Marihuana sowie Waffen, stellten die Beamten auch Bargeld und verschiedene Speichermedien sicher, die aktuell ausgewertet werden. Die weiterführenden Ermittlungen gegen den 25-Jährigen hat das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

