Heppenheim. Am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr startet das Martin-Buber-Haus in eine besondere Vortragsreihe, wie es in einer Ankündigung heißt: Unter dem Titel „Besuch bei Bubers“ werden die Mitglieder der Familie Buber und ihr Leben vorgestellt.

Das Projekt ist Teil des Jubiläumsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Vortragende sind Tilo Krause und Titus Möllenbeck. red