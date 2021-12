Die Raunächte haben es in sich – jene Tage zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, in der allerlei Geister und andere merkwürdige Wesen so manchen Schabernack treiben. Und da kann es schon mal vorkommen, dass wie durch Zauberhand über Nacht die Scherenschnitte auf den Heppenheimer Altstadt-Laternen ihren Platz wechseln und die Laternenführer in die Bredouille bringen.

„Die Seuch’ ist ...