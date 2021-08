Am 5. August haben die „Bergstreet Boys“ Olli Färbert und Sascha Breuer in Frankfurt die beachtliche Spendensumme von 13 560 Euro an den Verein Hilfe für krebskranke Kinder übergeben, die sie in den zurückliegenden Monaten mit ihrem Song „Hammermässisch Hessisch“ gesammelt haben.

„Wir sind von dieser Summe wirklich überwältigt“, sagt Olli Färbert aus Alsbach-Hähnlein, der zusammen mit

...