Bergsträßer lesen Texte von Buber

Heppenheim/Bergstraße. Gemeinsam mit dem Bürgerradio Antenne Bergstraße hat das Heppenheimer Martin-Buber-Haus in diesem Jahr das Projekt „Bergsträßer lesen Buber“ ins Leben gerufen. Nun sind die ersten Ergebnisse zu hören – als jederzeit abrufbare Podcasts. In wöchentlichem Rhythmus werden Lesestücke an den Start gehen, die von prominenten Bergsträßern aus den Bereichen Kultur, Sport, Politik und Gesellschaft aufgenommen wurden.

Auftakt in Mundart

Den Anfang machen ausgewählte Stücke aus den chassidischen Erzählungen Martin Bubers, eingelesen in Mundart.

Abrufbar sind die Podcasts ab sofort auf der Homepage von Antenne Bergstraße (www.antennebergstrasse.de) und überall dort, wo es Podcasts gibt. red