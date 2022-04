Benefizkonzert in Heppenheim brachte 3220 Euro

Heppenheim. Unter der Leitung von Helmut Vorschütz stand ein gemeinsames Ukraine-Benefizkonzert des Heppenheimer Kinder- und Jugendchores und des Chores Querbeat. In der gut besuchten Kirche St. Peter wirkten auch der „Hausherr“ Pfarrer Thomas Meurer sowie die evangelische Pfarrerin Jasmin Setny mit geistlichen Impulsen mit. Mitten in der Kirche stand ein Bild, das ein elf Jahre alter ukrainischer Junge extra für das Konzert auf eine Leinwand gemalt hatte. Darauf zu sehen war neben Friedenstauben auch der Wunsch „No War“; das Bild war ganz in den ukrainischen Nationalfarben gelb und blau gehalten.

Nachdem Gospels und diverse bekannte Melodien zu hören gewesen waren, erteilte Pfarrer Meurer den Segen und rief im Namen der Chöre zu Spenden auf, während die Sänger sich zu „Viva la vida“ im gesamten Kirchenraum verteilten. Dieser Effekt war zugleich der Höhepunkt des 80-minütigen Konzerts –passend dazu läuteten auch die Glocken von Sankt Peter.

Mit stehendem Applaus und dem Kanon „Peace to the world“ als Zugabe verabschiedeten sich die jungen Künstler von ihrem Publikum. Dieses Konzert habe allen Beteiligten „Lust auf mehr“ gemacht, so Vorschütz. „Die Jugendlichen und jungen Leute sind stolz darauf, nun die Ukraine über Caritas International mit 3220 Euro unterstützen zu können.“

