Beim Erblicken der Streife in Heppenheim die Flucht ergriffen / Kurze Verfolgung endet im Acker

Polizeikontrolle. Ein weißer Mercedes Sprinter hat am Donnerstagabend (21.10.)

gegen 22.30 Uhr die Aufmerksamkeit von Streifenbeamten auf sich gezogen als er

beim Erblicken des Polizeiautos sofort mit stark überhöhter Geschwindigkeit

versuchte zu flüchteten. Doch die Verfolgung in der Ingelsbacher Straße währte

nicht lange und fand ihr Ende in einem Acker mit angrenzendem Graben. In diesem

blieb der Wagenlenker samt Fahrzeug stecken. Bei der anschließenden Kontrolle

war der Grund seines Verhaltens klar: Ein Atemalkoholtest zeigte bei

dem 29-Jährigen aus Lindenfels ein Ergebnis von 1,21 Promille an. Der Abend

endete für den jungen Mann auf der Polizeiwache. Dort erfolgten die

Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme. Der Mann wird sich nun

strafrechtlich verantworten müssen. Verletzt wurde bei dem Geschehen

glücklicherweise niemand.

