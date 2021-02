Heppenheim. „Ich finde alte Häuser total schön.“ Anna Schumacher steht am Graben in Heppenheim und schaut mit einem Lächeln auf ihr Projekt. Es ist 9.30 Uhr am Samstagmorgen, noch ist kaum etwas los in der Innenstadt. Auch im ehemaligen Kaufhaus Straub wird gerade einmal nicht gearbeitet. Ein Container steht davor, das Dach ist neu eingedeckt. Im einstigen Verkaufsraum im Erdgeschoss steht nur noch ein alter Fernseher, sonst ist alles raus. Dass hier etwas passiert, unübersehbar. Doch was?

„Es steckt noch viel Arbeit drin“

Anna Schumacher verrät es: Es entstehen acht Ferienwohnungen, für Touristen oder auch für Geschäftsleute, Studenten, Bauarbeiter. Zwei bis drei Zimmer sollen die Appartements jeweils haben. Sie werden mit einer Küchenzeile ausgestattet. Einen Frühstücksraum oder Ähnliches wird es nicht geben. Für diejenigen, die nicht selbst in der Küche aktiv werden wollen, könnten die Wege zu einem Frühstück oder einer warmen Mahlzeit aber nun auch wirklich nicht kürzer sein: Das Café Fachwerkstuben liegt direkt neben dran, rundherum gibt es jede Menge Restaurants. „Es steckt noch sehr viel Arbeit drin“, weiß die neue Eigentümerin. Die Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz sei sehr gut, erzählt sie. Viele Tipps habe sie da bekommen.

Im Moment wird entkernt

Im Moment wird im Innern entkernt. Die großen Schaufenster im Erdgeschoss werden rückgebaut, der Eingang bleibt ungefähr dort, wo er jetzt ist: in der Mitte des Gebäudes. Die Kochschule im Hinterhof wird abgerissen, um dort den kleinen Innenhof als Freisitz nutzen zu können. So kommt auch mehr Licht in die Wohnungen. Neben einem Treppenhaus wird es auch einen Aufzug geben, sodass man barrierefrei bis nach oben gelangen kann.

Bis Ende des Jahres, so hofft Schumacher, sollen die Ferienwohnungen fertiggestellt sein und die ersten Gäste willkommen geheißen werden. Von Haus aus ist die sympathische Frau eigentlich Hebamme, hat im Heppenheimer Kreiskrankenhaus gearbeitet. Mittlerweile hat sie selbst zwei Kinder, arbeitet in der Firma ihres Mannes mit. Das Fachwerkhaus am Graben ist nun sozusagen ihr neuestes Baby, dem sie auf die Welt hilft. „Das Jahr wird noch spannend“, ahnt sie. Man spürt Tatendrang und Optimismus im Gespräch mit ihr. Noch überlegt sie, ob sie den einzelnen Appartements Namen geben wird. Im Idealfall sollen sie etwas mit der Geschichte des historischen Gebäudes zu tun haben. Aber das sind erst einmal nur Gedanken.

Ungefähr im Jahr 1870 wurde das Fachwerkhaus erbaut, hat Anna Schumacher herausgefunden. Sie interessiert sich sehr für die Geschichte des Gebäudes, das über 100 Jahre im Eigentum der Heppenheimer Familie Straub gewesen ist. „Ich geh zum Dippe-Walter“, war lange Jahre ein geflügeltes Wort in Heppenheim. Doch es gab nicht nur Dippe – also Töpfe – in dem Haushaltswarengeschäft.

Zigarren der Marke Corona

Begonnen hat alles im 19. Jahrhundert mit dem Spezerei- und Kurzwaren-Geschäft „nebst Brotverkauf“ in der damaligen Fürther Straße, heute Siegfriedstraße unweit der dort heute stehenden Fußgängerampel. Im Mai 1901 annoncierte Anton Straub den Umzug seines Gemischtwarenladens samt Tabakwarenfabrikation an den Graben 16. Michael Straub, einer der Nachfahren, erinnert sich, dass früher im ersten Stock am Graben überwiegend Zigarren der Marke Corona gedreht wurden. Die Brüder Franz und Anton seien irgendwann beruflich getrennte Wege gegangen, fasst er die Familiengeschichte zusammen. Die Nachfahren von Anton Straub zogen nach gegenüber und widmeten sich weiter den Zigarren und später den Zigaretten, Franz, Walter und später Michael Straub spezialisierten sich auf Geschirr, andere Haushaltswaren und Spielzeug.

1963 wurde das Gebäude komplett umgebaut, erweitert, unterkellert und tiefer gelegt. Fortan gelangte man ohne Treppenstufen zu erklimmen ins Geschäft, wo es neben Haushaltswaren auch Elektrogeräte, Bekleidung und Lebensmittel gab. Alte Zeitungsausschnitte und Zeichnungen des Architekturbüros erinnern daran. 1980 wurde noch einmal modernisiert. Ende 2016 schloss das Geschäft. „Dippe-Walter“ Walter Straub setzte sich zur Ruhe, Sohn Michael orientierte sich beruflich um. 2020 erfolgte dann der Verkauf an Anna Schumacher.

Das Ausräumen der Geschäftsräume „war eine Zeitreise“, sagt Schumacher. Geschirr aus den 1970ern, Spielwaren, Zylinder aus der Jahrhundertwende, alte Schaukelpferde und viele Schätze mehr kamen zum Vorschein. Das eine oder andere hat sie behalten: ein kleines Sofa aus den 50ern, das sie aufarbeiten lässt, alte Kochtöpfe als Deko-Gegenstände, einen Tisch. rid