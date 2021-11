Beifahrertür an Auto in Heppenheim zerkratzt

Heppenheim. Ein in der Moselstraße abgestellter Hyundai rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend, 31. Oktober, und Montagmorgen, 1. November, in das Visier von Vandalen. Auf bislang unbekannte Art und Weise hinterließen die Kriminellen einen Kratzer auf der Beifahrerseite des blauen Wagens. Nach jetzigem Stand wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Warum die Vandalen ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. ots

