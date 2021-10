Bei Tierschutzermittlungen vermutlich Sprengstoff entdeckt

Heppenheim. Nicht das, was erwartet wurde, haben Ermittler des Kommissariats 41 der Polizeidirektion Bergstraße, mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei am Dienstag (26.10.) in einem Haus in der Siegfriedstraße gefunden. Gegen den 42-jährigen Hausbewohner bestand der Verdacht, dass er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben könnte, worauf die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Vorfeld der Maßnahme einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht beantragt hat.

Obwohl der Mann aktuell etwa ein Dutzend Katzen bei sich wohnen hat, konnte diesbezüglich nichts beanstandet werden. Anders sieht es aus, als die Beamten ein selbstgebautes Behältnis, ähnlich einer Rohrbombe und möglicherweise weiteren Sprengstoff aufgefunden haben. Zudem wurden geringe Mengen an Betäubungsmittel, wie Marihuana sichergestellt. Eine Vielzahl von Speichermedien nahmen die Ermittler ebenfalls in behördlicher Verwahrung, um zu prüfen, ob die Inhalte Straftatbestände erfüllt haben könnten. Die Überprüfung und Auswertung der Funde dauern an. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt.