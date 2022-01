Bei Infectopharm in Heppenheim wird nicht getestet

Heppenheim. In dem Bericht über die Eröffnung des neuen Corona-Testzentrums auf dem Gelände von Venice Beach in unserer gestrigen Ausgabe hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Bei der Aufzählung der bisherigen Testmöglichkeiten in Heppenheim wurde auch die Firma Infectopharm genannt. Die stellt Teile ihrer Räumlichkeiten in der Spessartstraße für eines der drei regionalen Impfzentren des Kreises Bergstraße zur Verfügung – Corona-Test-Angebote für die Bevölkerung gibt es dort nicht, es hat sie auch noch nicht gegeben.

Weiterhin können in der Kreisstadt Coronatests beim Roten Kreuz auf dem Europaplatz an der B460 und im DRK-Treff an der Werlestraße sowie samstags bei den Maltesern durchgeführt werden. red

