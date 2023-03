Begleitprogramm zur BUGA

Heppenheim. Am 14. April wird die Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim eröffnet. Die Buga will mehr sein als eine Blumenschau. Sie widmet sich gesellschaftlich relevanten Fragen für eine lebenswerte Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Außenstelle Heppenheim der Katholischen Akademie Erbacher Hof lädt zu einem Begleitprogramm „Vom Garten zur Stadt – Mannheim blüht“ ein. Veranstaltungsorte sind die ehemalige Spinelli-Kaserne und der Luisenpark in Mannheim. Im Rahmen der politischen Bildung des Erbacher Hofes ist eine vierteilige Veranstaltungsreihe geplant: zwei Besuche der Buga im Frühjahr und im Spätsommer werden umrahmt von einem Einführungsforum und einer Nachbereitung, jeweils in Heppenheim.

Zwei Exkursionen nach Mannheim

Das Forum zur Einführung dauert am Mittwoch, 29. März, von 19.30 bis 21.30 Uhr und findet im Haus am Maiberg in Heppenheim statt. Es folgen zwei Exkursionen nach Mannheim am Donnerstag, 15. Juni, und Donnerstag, 14. September.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Heppenheim Wochenendseminar in Ludwigshafen Mehr erfahren

Das Akademieforum zur Nachbereitung ist für den 14. November terminiert. Referenten sind Georg Bock, Landschaftsarchitekt und Mitarbeiter der Stadt Mannheim, sowie der Journalist Bernd Sterzelmaier, bis 2017 Redaktionsleiter des Starkenburger Echo. Moderator ist Titus Möllenbeck, Studienleiter und Referent für Politische Bildung der Akademie Erbacher Hof im Bistum Mainz mit Dienstsitz in Heppenheim, Laudenbacher Tor 2. red