Begeisterung im Heppenheimer Lesezirkel

Heppenheim. „Begeistert“ waren die Freunde des Lesezirkels „Literatur und Religion“ nicht nur damals im Juli 2010, als sie „Mein Herz ist so weiß“ des spanischen Autors Javier Marías besprachen, sondern erneut jetzt, als sie Mariás jüngsten Roman „Berta Isla“ diskutierten. Das 2017 erschienene Werk des kürzlich verstorbenen Schriftstellers erzählt die Beziehung des Ehepaares Berta und Tomás. Während sie in Madrid an einem Gymnasium Englisch unterrichtet, lebt er in Oxford, wo er ohne ihr Wissen vom britischen Geheimdienst als Mitarbeiter angeworben wird. Spanien nach dem Tod des ehemaligen Herrschers thematisiert Marías im breit erzählten Ehekonflikt. Es geht bei ihm um Schuld und Sühne, um Einsamkeit und Sexualität.

Trotz der Begeisterung gab es auch kritische Stimmen, etwa zum Umfang des Romans (654 Seiten) wie zu manchen Doppelungen.

Am 17. Oktober, 17 Uhr, wird im Guyot-Gemeindehaus (Bensheimer Weg 27) der Roman „Am Ende ein Anfang“ von Barbara Bronnen diskutiert. Gäste sind willkommen. red