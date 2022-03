Bechtel führt Heppenheimer Freundeskreis Le Chesnay an

Heppenheim. Der Wechsel an der Spitze des Freundeskreises Heppenheim-Le Chesnay verlief reibungslos. Der ehrenamtliche Stadtrat Helmut Bechtel (70) löst Barbara Hopp (80) ab, die das Amt der Vorsitzenden zwölf Jahre lang führte. Die von Bürgermeister Rainer Burelbach geleitete Neuwahl des gesamten Vorstandes zeigte, dass der Verein von einem engagierten Team geleitet wird. Barbara Hopp arbeitet weiter im fünfköpfigen Beirat mit.

Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Hella Schütz bleibt stellvertretende Vorsitzende, Udo Bergmann Kassenwart, Franziska Clar-Bergmann Schriftführerin. Dem Beirat gehören außerdem Bärbel Geisler, Waltraud Motzek, Bertold Liche und Rainer Schütz an.

© Weinbach

Aus der Rede des Bürgermeisters war herauszuhören, welch hohen Stellenwert die Kreisstadt dem Freundeskreis beimisst. Die Partnerschaft mit der französischen Stadt am westlichen Rand von Paris wurde 1975 besiegelt, der Verein 1991 gegründet. Seitdem tritt der Freundeskreis mit seinen 149 Mitgliedern bei offiziellen Gelegenheiten in Erscheinung. Dazu gehören Begegnungen beim Weinmarkt in Heppenheim oder beim Fest der Grünen Eiche in Le Chesnay (die Eiche hat der Stadt den Namen gegeben).

„Städtepartnerschaften sind notwendig und wichtig“, sagte Burelbach. Der Krieg in der Ukraine zeige, „wie fragil die Welt ist“. Wie wertvoll die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg ist, dieses Bewusstsein müsse an die junge Generation weitergegeben werden. Den Einsatz von Barbara Hopp würdigte der Bürgermeister als „großartige Leistung“.

„Die Freundschaft mit Le Chesnay liegt mir am Herzen“, sagte Bechtel (Bild: Weinbach), als er sich für die Wahl bedankte. Wie oft er in der Partnerstadt war, lässt sich kaum zählen. 2009 hat er die 600 Kilometer als Begleiter des damaligen Bürgermeisters Gerhard Herbert sogar mit dem Fahrrad zurückgelegt. Mit dem 2020 neu gewählten Bürgermeister Benoît Ribert hat er bereits Freundschaft geschlossen. Ribert will laut Barbara Hopp Ende Juni zum Antrittsbesuch nach Heppenheim kommen, wenn am Schwimmbad der neue Le-Chesnay-Platz eingeweiht wird. Besuch und Einweihung wurden wegen Corona mehrfach verschoben.

Ausflug ins Städel-Museum

Abgesehen von dieser Begegnung hat der Freundeskreis ein Programm ausgearbeitet, zu dem unter anderem im Mai ein Ausstellungsbesuch in Frankfurt gehört. Das Städel-Museum zeigt Werke des französischen Impressionisten Pierre-Auguste Renoir. Im April beginnt im Heppenheimer Freundeskreis die Boulesaison. Dann fliegen und rollen wieder an jedem zweiten und vierten Mittwoch eines Monats die Stahlkugeln.

Die scheidende Vorsitzende sagte, die Amtsführung sei ihr auch wegen guter Teamarbeit im Vorstand leichtgefallen. Auch sie ging auf den Krieg in der Ukraine ein. „Wir setzen ein Zeichen, dass es anders geht“, sagte sie. Dass Deutschland und Frankreich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs erbitterte Feinde waren, sei kaum noch vorstellbar. „Daraus wurde eine schöne Freundschaft zweier Länder, die sich ergänzen.“ Die unterschiedlichen Sprachen waren dabei nie ein Problem. Als ehemalige Französischlehrerin fiel Barbara Hopp die Verständigung umso leichter. Mit ihr als Übersetzerin kann auch der neue Vorsitzende Helmut Bechtel unbesorgt sein. ai/ü

