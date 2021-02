Heppenheim. „In der Alten Kaute wollen wir mit der Planung vorankommen“, kündigte Heppenheims Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) in seiner virtuellen Neujahrsansprache an. Untermauert wird diese Aussage mit den städtischen Planzahlen: Allein für das Jahr 2021 sind für das Neubauprojekt im Nordwesten der Kreisstadt Investitionen von rund 1,8 Millionen Euro eingeplant.

Bis die ersten Bewohner ihre Häuser in dem 5,7 Hektar umfassenden Neubaugebiet beziehen werden, dürfte es freilich noch etwas länger dauern: Frühestens 2022 ist laut Burelbach damit zu rechnen (wir haben berichtet). Zuvor muss erst einmal der Deich des benachbarten Hambach „ertüchtigt“ werden, um das künftige Wohngebiet vor Überschwemmungen zu schützen. Die Vorplanung hierfür begann Ende des vergangenen Jahres.

Dabei gehe es vorrangig um Sanierungsvarianten und eine Kostenschätzung, hatte der Bürgermeister Ende November berichtet. Erst, wenn man sich auf eine Variante geeinigt hat, geht es in die Entwurfs- und Genehmigungsplanung, die dann dem Regierungspräsidium Darmstadt vorgelegt werden muss. Mit einem Baubeginn wird deshalb erst frühestens in der Mitte dieses Jahres gerechnet.

Das Areal der Alten Kaute, zwischen Bürgermeister-Kunz-Straße und Hambach gelegen, ist indes mehrheitlich im Besitz der Stadt. Hier sollen Einfamilien-, Doppel-, Reihen- sowie einige Mehrfamilienhäuser (entlang der Bürgermeister-Kunz-Straße) entstehen. Und mit dem Baubeginn einher muss natürlich auch eine Anbindung an das Straßen- und Verkehrsnetz erfolgen – unter anderem mithilfe einer bereits seit Längerem geplanten Brücke über den Hambach. Diese soll der Verlängerung der Opelstraße dienen, welche vom Verkehrskreisel in Richtung Norden dadurch bis zum Gewerbegebiet Gunderslache weitergeführt werden könnte.

Grüne gegen Autobahnbrücke

Beschlossene Sache ist besagte Brücke aber längst noch nicht – was sich auch in einem Antrag der Fraktion der Grünen Liste (GLH) für den aktuellen Sitzungslauf des Stadtparlaments widerspiegelt.

Die GLH, die aus ihren grundsätzlichen Zweifeln an der Alten Kaute als Wohngebiet seit jeher keinen Hehl macht, fordert darin, „beim Bebauungsplan keine weiteren Planungen für eine Autobrücke über den Hambach vorzunehmen“. Stattdessen solle eine Planung für eine Fußgänger- und Fahrradbrücke forciert werden. Aus Sicht von GLH-Fraktionschef Franz Beiwinkel ist eine Autobrücke, für die aktuell rund 800 000 Euro veranschlagt werden, „sowohl aus ökologischen wie aus ökonomischen Gründen abzulehnen“. Sie erhöhe die Verkehrsfrequenz des Wohngebiets und beeinträchtige somit dessen Charakter, erklärte Beiwinkel bei der Vorbesprechung im Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss. „Selbstverständlich“, so Beiwinkel weiter, sei eine Zufahrt für die Rettungsdienste sicherzustellen. Die Erreichbarkeit des künftigen Wohngebiets sei jedoch auch ohne die Brücke möglich. „Auch ist eine Erschließung der Gewerbegebiete in der Gunderslache über die Vala-Lamberger-Straße oder die Gunderslachstraße gewährleistet“, meint Beiwinkel. Darüber hinaus heißt es in der Antragsbegründung: „Mit dem Bau einer Straße durch fruchtbares Ackerland wird nicht nur wertvoller Boden zerstört, sondern einer Besiedelung nördlich des Hambachs Vorschub geleistet.“

Im Bauausschuss stieß der gewünschte kategorische Verzicht auf eine Autobrücke allerdings auf wenig Gegenliebe – außer Beiwinkel votierten alle Mitglieder gegen den Antrag.

Wie groß der Zwiespalt unter den Politikern jeglicher Couleur, aber auch in der Bevölkerung ist, zeigte allein eine Aussage von Bürgermeister Burelbach: „Alle wollen, dass es vergleichsweise ruhig ist, noch dazu in diesem Gebiet. Alle wollen aber auch, dass ihr Wohngebiet ordentlich erschlossen ist.“ Die Bewohner der Alten Kaute würden sich bestimmt nicht nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Stadtbus fortbewegen, gab der Rathauschef zudem zu bedenken. Auch er sei hin- und hergerissen, gab er zu. Letztlich lautete sein Appell: „Wir brauchen noch etwas Zeit, um die Planungen mit der Natur in Einklang zu bringen. Ich bitte Sie, dies zu berücksichtigen.“

„Wo soll der Verkehr denn hin?“

Auch die anderen Fraktionen begründeten ihre ablehnende Haltung im Bauausschuss weniger mit einem klaren Ja für die Autobrücke, als mit dem Willen, sich sämtliche Optionen so lange wie möglich offenzuhalten. „Wo soll der Verkehr denn hin?“, fragte FDP-Mann Christopher Hörst in Richtung des Antragstellers nach Alternativen. Volker Gerstorfer (CDU) gab hingegen zu bedenken: „Verkehr zu vermeiden heißt oftmals auch, die Wege kurz zu halten. Vielleicht muss deshalb ja gerade hier eine Brücke gebaut werden? In dieser Sache ist Weitsicht gefordert.“

Jean-Bernd Neumann (SPD) plädierte derweil für eine Offenlegung eines Gesamtkonzepts für die Verkehrserschließung. Von einem kategorischen Ausschluss einer Autobrücke hält er ebenso wenig wie Kerstin Fuhrmann (Freie Wähler). „Eine neue Brücke im Nachhinein zu planen und zu errichten, wäre wohl die deutlich teurere Alternative“, gab sie zu bedenken. fran