Heppenheim. Der Diebstahl einer Motorflex und einer Bohrmaschine im Wert von 1300 Euro fiel am Samstagmorgen (8.), 6.40 Uhr, auf. Um an das Werkzeug in einem grünen VW-Kastenwagen zu gelangen, hatten der oder die Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Kastenwagen parkte zur Tatzeit in der Mozartstraße zwischen Bertolt-Brecht-Weg und Straße der Heimkehrer. ots

