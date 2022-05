Bauarbeiten im Erbacher Tal

Heppenheim. Aufgrund der notwendigen Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung müssen Fahrbahn und Gehweg in der Straße Erbacher Tal (L 3120) auf einer Länge von rund 200 Metern im Bereich der Hausnummer 15 (Pizzeria) halbseitig in Fahrtrichtung Heppenheim gesperrt werden. Den Verkehr regelt eine Ampel. Die Arbeiten der Stadtwerke Heppenheim werden nach Angaben der Ersten Stadträtin und Baudezernentin Christine Bender am Montag, 16. Mai, beginnen. Voraussichtlich werden sie bis Sonntag, 3. Juli, andauern. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1