An einem Waldweg auf dem Essigkamm in Heppenheim wurde am vergangenen Wochenende größere Mengen an Baurestabfällen illegal entsorgt, teilt die Stadt Heppenheim mit.

Unbekannte hätten in der Zeit zwischen Freitag, 17. Februar, 16 Uhr und dem darauffolgenden Samstag, 12 Uhr, sechs Kubikmeter Trockenbaumaterialien – Gipswandbruchstücke, Halteschienen, Tapetenreste, Holz, Dämmmaterial –

...