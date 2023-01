Bargeld aus Auto gestohlen

Heppenheim. Ein in der Nibelungenstraße geparkten Skoda wurde Polizeiangaben zufolge in der Zeit von Mittwochabend und Donnerstagmorgen aufgebrochen. Unbekannte haben demnach die Scheibe des blauen Autos eingeschlagen und unter anderem s ein. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem einen Schlüssel und Bargeld gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt mehrere hundert Euro. Wer zu der Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu kontaktieren. red

