In Zeiten, als die meisten Banken und Sparkassen noch große Bargeldbestände horteten und die Ein- und Auszahlungen am Schalter getätigt wurden, stellte ein Überfall das wohl größte Schreckensszenario für die Mitarbeiter dar. Schon in der Ausbildung wurden die Bankkaufleute geschult, wie sie sich im Falle eines Falles zu verhalten haben.

Das Szenario ist logischerweise auch heute noch

...