Babycafé wieder jeden Dienstag geöffnet

Heppenheim. Das Caritas-Familienzentrum nimmt das Vor-Ort-Treffen für Schwangere und Eltern wieder auf. Das sogenannte Babycafé wird ab sofort wieder dienstags von 14.30 bis 16 Uhr stattfinden, teilt die Caritas mit. Das Angebot richtet sich an alle Mütter und Väter mit Babys und Kleinkindern bis zu zwei Jahren sowie an werdende Eltern. Treffpunkt ist das Familienzentrum Heppenheim, Bensheimer Weg 16.

Neben Themen rund ums Baby gehören Fingerspiele, das gemeinsame Singen und der Austausch mit den Kursleiterinnen sowie untereinander zum Angebot. In regelmäßigen Abständen kommt in Kooperation mit den Frühen Hilfen des Kreises Bergstraße eine Hebamme zum Babycafé hinzu und bietet ihre Beratung an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter Angaben der Kontaktdaten ist jedoch erforderlich und kann telefonisch unter 06252/990130 oder per E-Mail an a.oberheim@caritas-bergstrasse.de erfolgen. red