Autos brennen in Heppenheim

Heppenheim. Am Samstagabend ist auf dem Gelände eines Autohauses in Heppenheim ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei berichtete, bemerkten Nachbarn gegen 22 Uhr eine starke Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Insgesamt waren vier ältere Fahrzeuge der Marken Ford, Opel und Jeep in Brand geraten. Beschädigt wurden außerdem Fenster einer angrenzenden Halle sowie deren Fassade. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

