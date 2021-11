Autorenabend in Heppenheim ist ausverkauft

Heppenheim. Ein Jahr lang hat Katja Ostkamp als Fußpflegerin in Berlin-Marzahn gearbeitet. Laut Pressemitteilung hat die Autorin ihre Begegnungen mit den Menschen mit DDR-Biografien in Geschichten voller Empathie und Witz einfließen lassen – „Marzahn, mon amour“ heißt das Werk. Eine Auswahl der Geschichten präsentiert Ostkamp am Dienstag, 16. November, 20 Uhr, auf Einladung von Forum Kultur in der Alten Sparkasse. Die Lesung war eigentlich schon für November 2020 geplant, fiel damals aber dem Lockdown zum Opfer. Karten für die Veranstaltung gibt es nicht mehr, sie ist ausverkauft. fran

