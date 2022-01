Auto in Heppenheim aufgebrochen, aber nichts geklaut

Heppenheim. Die Polizei sucht Zeugen eines Autoaufbruchs, der sich am Dienstagmorgen in der Bergsträßer Kreisstadt Heppenheim ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, rückte dabei ein roter Kia, der auf einem Parkplatz an der Theodor-Storm-Straße abgestellt war, in das Visier von Kriminellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde im Zeitraum zwischen 8.30 und 10.30 Uhr eine Scheibe des Wagens eingeschlagen, im Anschluss daran wurde das Innere des Wagens nach Beute durchsucht.

Ein auffälliger Unbekannter

Laut einer Anwohnerin soll sich ein bislang unbekannter Mann im dortigen Bereich auffällig verhalten haben. Der Unbekannte soll zirka 1,80 Meter groß gewesen sein, braune, kurze Haare und eine normale Statur gehabt haben. Er trug eine dunkle Winterjacke, eine helle Hose sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Laut der Zeugin soll er ein Fahrrad mit sich geführt haben.

Ersten Ermittlungen zufolge, wurde aus dem Wagen nichts entwendet. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen. ots