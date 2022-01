Heppenheim. Bei einem Autoaufbruch haben Unbekannte am Freitagabend (21.) Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilt, schlugen sie gegen 19.30 Uhr auf der Beifahrerseite eines in der Ludwigstraße abgestellten Wagens die Fensterscheibe ein. Anschließend öffneten sie die Verriegelung und durchsuchten den Innenraum, wobei ihnen eine Tasche mit Bargeld in die Hände fiel. ots

