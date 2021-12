Auszeichnung für Wohnanlage

Heppenheim. 2014 zog die Vitos-Klinik in einen Neubau am Kreiskrankenhaus um, sodass das alte Gebäude im Süden der Kreisstadt kurze Zeit leer stand. Im Mai 2014 erwarb das Nürnberger Unternehmen Terraplan das denkmalgeschützte Gebäudeensemble der einstigen Landesheil- und Pflegeanstalt aus dem Jahr 1861, schon kurz darauf erfolgte der Startschuss für die Bauarbeiten auf dem fünf Hektar großen Areal.

Die Umwandlung der einstigen Psychiatrie in das Wohnquartier „The Bergstraße Sports & Country Club“ begannen im Februar 2016 und sind seit Mitte 2020 abgeschlossen. Die denkmalgeschützten Gebäude von 1861 seien „nach einem teils steinigen Weg“ saniert und inzwischen vollständig bewohnt, teilt Terraplan mit. Insgesamt handelt es sich um 173 Eigentumswohnungen bei Wohnungsgrößen von 40 bis 160 Quadratmetern und zwei Gewerbeeinheiten.

Zusätzlich befinden sich auf dem Grundstück oberirdische Pkw-Stellplätze, eine Parkgarage und Abstellräume in den Gartengeschossen. Highlights der Gesamtanlage für die neuen Bewohner sind laut Terraplan das Arboretum – eine Parkanlage mit heimischen und exotischen Baumriesen – , ein Weinkeller, Weinregale sowie eine TV-Lounge im historischen Gewölbekeller. Ein hauseigenes Fitnessstudio und eine Sauna runden das Angebot ab.

Unlängst wurde der „Bergstraße Sports & Country Club“ mit dem „FIABCI Prix d’Excellence – Official Selection“ ausgezeichnet. Der Preis wurde vom Wall Street Journal in Anlehnung an die Filmpreis-Verleihung einmal als „Immobilien-Oscar“ bezeichnet und gilt als eine begehrte Auszeichnung für Bauvorhaben. Zugleich werden damit herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft gewürdigt.

Eingebettet in diesen weltweiten Wettbewerb ist Deutschland als eines von 18 Ländern, welches die Auszeichnung als nationalen Preis auslobt. Bewertet wurden unter anderem das Konzept, die Architektur, Logistik, Nachhaltigkeit, urbane Integration und Marketing.

Wie Terraplan mitteilt, habe die Jury besonders die Gemeinschaftsräume, die Symmetrie der Gebäude sowie das Arboretum hervorgehoben. Für Terraplan nahmen stellvertretend die Architekten Uwe Licht und Andreas Stellwag die Auszeichnung bei einer Gala in Berlin entgegen. red