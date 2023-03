Ausstellung in der Galerie im Schloss in Hemsbach

Hemsbach. Die südhessische Malerin und Plastikerin Eva Bechtold hat sich nachlangjährigem, künstlerischem Aufenthalt in der Provence und daraus entstandenen Arbeitsreisen nach Nordafrika und dem Senegal ein gemütliches Atelier in Heppenheim eingerichtet. Hier entstehen seit 2011 auch ihre neuesten Gemälde, von denen sie einen repräsentativen Querschnitt unter dem Titel „Ernst bis heiter“ ab dem 23. März 2023 in Hemsbach in der städtischen „Galerie im Schloss“ präsentieren wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihre Vergangenheit mit einem Lehramtsstudium und anschließendem Diplom mit Schwerpunkt „Didaktik der Bildenden Kunst und Randgruppenpädagogik“ sowie ihre Beschäftigung in sozialpsychiatrischen Einrichtungen und in der Erwachsenenbildung prägen ihre Hauptthematik in der Kunst.

Der Mensch in all seinen facettenreichen Charakteren provoziert die Vielfalt an Sujets und Geschichten, die in ihren Gemälden erscheinen und die wiederum den aufmerksamen Betrachter faszinieren und manchen Moment der Selbsterkenntnis bescheren. Humor und Tiefsinnigkeit halten sich die Waage und auch sich selbst verschont die Künstlerin nicht mit kritischem Blick.

Harfenistin sorgt für Stimmung

Eva Bechtold engagiert sich parallel zu ihrem intensiven künstlerischen Schaffen in Malkursen und Workshops sowohl in ihrem Atelier als auch in verschiedenen Institutionen, um ihr Können an eben diese Menschen weiterzugeben.

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 23. März 2023 um 19 Uhr, laden Eva Bechtold und die Stadt Hemsbach herzlich in den Gewölbekeller im Rathaus, Schlossgasse 41, ein. Nach der Begrüßung durch Rainer J. Roth wird Berthold Mäurer, ehemaliger Kulturamtsleiter von Bensheim, in die Ausstellung einführen, die bis zum 12. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen sein wird. Zur musikalischen Abrundung der Ausstellungseröffnung ist Mariella Pieters, Harfenistin aus Bensheim, als Gast dabei. Stefan Umhey/red