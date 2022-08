Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bauarbeiten Aussichtsplattform am Steinkopf in Heppenheim nimmt Formen an

Arbeiten an der Plattform: (von links) Thomas Rech, freiwilliger Helfer, Initiator Reinhard Antes und Sponsor Steffen Gugenberger mit Mitarbeitern (auf der Gabione) © Künkeler