Heppenheim. Der Hospizdienst Odenwald des Evangelischen Dekanats Bergstraße bietet ab März einen neuen Ausbildungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter an. Nach wie vor bestehe die Möglichkeit, sich für die Fortbildung anzumelden, heißt es in einer Mitteilung aus aus dem Haus der Kirche in Heppenheim. josi/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1