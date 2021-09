Bei der nachgeholten Jahreshauptversammlung beim Turnverein Sonderbach (TVS) kam es zur Ehrung verdienter Mitglieder. Sophia Schäfer, Angelika Obermair und Hildegard Lugert sind 25 Jahre in verschiedenen Abteilungen sportlich aktiv. Gerhard Röhrig wurde in Abwesenheit für 75 Jahre geehrt. „Nicht nur die Vereine in Sonderbach wissen, was sie Gerhard Röhrig zu verdanken haben. Er hat uns beim

