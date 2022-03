Aufruf nach Unfallflucht

Heppenheim. Am 24. Januar 2022 (einem Montag) gegen 10.15 Uhr kam es auf der Lorscher Straße (B460) in Heppenheim, an der Einmündung zur Darmstädter Straße/Ludwigstraße („Postplatz“) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem linksabbiegenden blauen geschlossenen Kastenwagen und einem auf der Rechtsabbiegerspur auf Grund von Rotlicht wartenden grauen Mercedes Benz.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kamen beide Beteiligte zunächst aus Richtung Tiergartenstraße und mussten an besagter Einmündung an der Ampel bei Rotlicht anhalten. Als diese dann für den Linksabbiegerverkehr auf Grün wechselte, bog der blaue Kastenwagen nach links auf die Darmstädter Straße ab, streifte hierbei aber den grauen Mercedes und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Mehr als 500 Euro Schaden

Am Mercedes entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Vom flüchtigen Fahrzeug konnte lediglich ein Teil des Kennzeichens abgelesen werden. Um Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug bittet die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0. ots

