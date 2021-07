Aufmerksame Anwohnerin entdeckt Einbrecher

Heppenheim. Das Leuchten einer Taschenlampe auf dem Balkon ihres im Urlaub befindlichen Nachbarn, ist einer Anwohnerin am Donnerstag (29.07.) gegen 22.20 Uhr aufgefallen, wie die Polizei berichtet. Die aufmerksame Frau alarmierte sofort die Polizei, die entsprechende Aufbruchsspuren an der Balkontür in der Neißestraße feststellen konnte. Der Täter, der offensichtlich nicht in der Wohnung war, konnte unerkannt verschwinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Nicht immer sind wie in diesem Fall aufmerksame Zeugen zur Stelle. Alle Informationen dazu, wie man sich gegen unerwünschten Besuch schützen kann, gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de. Außerdem beraten Fachberater des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage auch persönlich. Umeinen Termin für das kostenlose Angebot zu vereinbaren oder bei Fragen zum Thema stehen die Berater unter 06151 / 969 - 40444 zur Verfügung.