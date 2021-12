Auffahrunfall bei Hemsbach mit drei beteiligten Fahrzeugen

Hemsbach. Erheblicher Sachschaden ist bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der A 5 bei Hemsbach entstanden, wie die Polizei berichtet. Eine 31-jährige Frau war kurz vor 15 Uhr mit ihrem Mercedes-Sprinter auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hemsbach musste eine voranfahrende 34-jährige Frau ihren VW verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies realisierte die 31-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Sprinter auf den VW auf. In der weiteren Folge fuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer dem Sprinter auf. Alle drei Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 15000 Euro geschätzt.

