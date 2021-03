Heppenheim. Kunst durchs Schaufenster betrachten: Dirk eich von „La petite galerie“ in der Marktstraße verweist auf die wechselnden Ausstellungen, die in Absprache mit den jeweiligen Künstlern trotz Lockdown möglich sind. Noch bis zum 27. März ist die foto- und hyperrealistische Ölmalerei des italienischen Künstlers Claudio Filippini zu sehen. Dessen Gemälde erinnern laut Eich an den US-amerikanischen Maler Edward Hopper, der häufig einsam wirkende Personen dargestellt hat. Filippini zeige Alltagsmomente, die gewöhnlich von Trubel und Hektik geprägt sind. Doch in seinen ruhigen und harmonischen Szenen scheine die Zeit still zu stehen. Durch ungewöhnliche Perspektiven und das Spiel von Licht und Schatten schaffe er spannende Kompositionen.

Ab Sonntag, 28. März, findet erstmalig eine Fotokunst-Ausstellung in der Petite Galerie statt, und zwar von den beiden Heppenheimer Profi-Fotografen Johannes Kaiser und Matthias Schäfer, Spezialisten für Image-Porträts, Werbeaufnahmen und Foto-Reportagen. Thema dieser Ausstellung ist: „Every pic tells a story“. Fragmente einer Situation sollen sich dabei im Kopf zu einer Geschichte verdichten und Spielraum für freie Assoziationen bieten. red